ترامب: نعرف أماكن الألغام في هرمز لكن لا أدري إن كانت إيران تعلم مكانها

وقال لقناة نيوز نيشن، انه "نعرف أماكن وجود الألغام في لكن لا أدري إن كانت تعلم مكان وجودها".وذكرت غس وقت سابق، ان "القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء باتجاه مضيق هرمز".واشارت الى ان "المدمرة الأمريكية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان".ولفتت الى ان "إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنه إذا استمر تحرك المدمرة الأمريكية سيتم استهدافها خلال 30 دقيقة".وفي وقت سابق، اعلن الرئيس الامريكي ، انه بدأنا عملية فتح مضيق هرمز وتطهيره.