إيران تحذر من أي محاولة لعبور السفن العسكرية مضيق هرمز

وشدد البيان رقم 58 للحرس الثوري على أن العبور مسموح فقط للسفن غير العسكرية وفقا لضوابط خاصة، محذرا من أن أي محاولة لعبور السفن العسكرية ستواجه بحزم كامل ورد فعل قاس.وجاء في نص البيان: "القوة البحرية للحرس تدير بذكاء وبكامل القوة. يُسمح بالعبور فقط للسفن غير العسكرية وفقا لضوابط خاصة. وهي تُنكر الأخبار المنشورة حول عبور السفن الأمريكية للمضيق، وأي محاولة لعبور السفن العسكرية ستواجه بحزم كامل ورد فعل قاس".يأتي هذا البيان ردا مباشرا على إعلان (سنتكوم) يوم السبت عبور المدمرتين "يو إي بيترسن" و"يو إس إس " لمضيق هرمز كجزء من مهمة لتطهير المضيق من الألغام البحرية.وتتواصل حاليا في إسلام آباد مفاوضات مباشرة بين وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس ووفد إيراني برئاسة قاليباف، حيث يظل ملف مضيق هرمز أحد أبرز نقاط الخلاف في المباحثات الجارية.