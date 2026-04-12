كشف شرط بيروت للمفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"

وقالت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الأولويات بالتسلسل تبدأ من وقف إطلاق النار، ثم الانسحاب الإسرائيلي من الأماكن المحتلة، وتليها البنود الأخرى.ولفتت المصادر إلى أن أبلغت بأن "وقف إطلاق النار سيكون قبل الثلاثاء، وبعد موافقة الأطراف وقف الأعمال الحربية من الجهتين، سيتم الاتفاق على التوقيت".وعلى صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مسؤول أمريكي قوله: "زيارة رئيس الحكومة إلى لم تُلغَ من الجانب الأمريكي بل قرر سلام تأجيلها بسبب الظروف الداخلية".من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية عربية لوسائل إعلام لبنانية إن "هناك تقدير عربي لقرار رئيس الحكومة سلام تأجيل زيارته إلى وإيلائه اهتماما بالشأن الداخلي اللبناني في هذا الوضع الشائك".تجدر الإشارة إلى أن الإسرائيلي اشترط نزع سلاح " " اللبناني و"إبرام سلام دائم"، في مطلبين مسبقين للتفاوض المباشر مع لبنان.