ترامب: لا أريد بابا لا يتقبل ما فعلناه مع إيران وفنزويلا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن موقف بريطانيا من إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561404-639116576392621245.jpeg
ترامب: لا أريد بابا لا يتقبل ما فعلناه مع إيران وفنزويلا
دوليات
2026-04-13 | 02:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
352 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
وصف الرئيس الأمريكي
دونالد
البابا ليو الرابع عشر بأنه "ضعيف"، مؤكدا أنه لا يرغب برؤيته بابا يتقبل فكرة امتلاك
إيران
السلاح النووي، واعتبر أن البابا لما جلس على
الكرسي الرسولي
لولاه.
وصف الرئيس
ترامب
البابا ليو الرابع عشر بالشخص "الضعيف في مواجهة الجريمة، والسيء للغاية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية".
وأضاف ترامب: "إنه يتحدث عن الخوف من
إدارة ترامب
، لكنه لا يذكر الخوف الذي عاشته
الكنيسة الكاثوليكية
، وجميع المنظمات
المسيحية
الأخرى، خلال جائحة كوفيد، حينما كانت السلطات تعتقل الكهنة والقساوسة وغيرهم من الناس لمجرد إقامتهم للصلوات والطقوس الكنسية، وحتى لمجرد خروجهم إلى العراء مع الحفاظ على مسافات تباعد تبلغ 10 أو حتى 20 قدما".
وأردف الرئيس الأمريكي: "إنني أُفضّل شقيقه لويس عليه بكثير، لأن لويس مؤيدٌ خالصٌ لحركة ماغا (MAGA). إنه مدرك لحقيقة الأمور، بينما ليو لا يدركها! لا أريد بابا يرى أنه لا بأس في امتلاك
إيران
لسلاح نووي".
واستدرك قائلا: "ولا أريد باباً يرى أنه من الفظائع أن تشن
أمريكا
هجوما على فنزويلا، تلك الدولة التي كانت تُغرق
الولايات المتحدة
بكميات هائلة من
المخدرات
، والأسوأ من ذلك أنها كانت تُفرغ سجونها - بمن فيها من قتلة وتجار مخدرات ومجرمين - لتُرسلهم إلى بلادنا".
وقال ترامب في هجومه على بابا الكنيسة الكاثولوكية: "كما أنني لا أريد باباً
ينتقد
رئيس الولايات المتحدة، في حين أنني أقوم بالضبط بما انتُخبتُ لأجله - وبأغلبية ساحقة - وهو تحقيق أدنى معدلات للجريمة في التاريخ، وبناء أعظم سوق للأوراق المالية عرفه التاريخ. ينبغي على ليو أن يكون ممتنا، لأنه - كما يعلم الجميع - جاء كـ"مفاجأة صادمة". فلم يكن اسمه مدرجاً في أي قائمة للمرشحين لمنصب البابا، ولم تختاره الكنيسة لهذا المنصب إلا لكونه أمريكيا، ظنا منها أن تلك هي الطريقة المُثلى للتعامل مع الرئيس
دونالد ج. ترامب
".
وجاء في تصريحات ترامب: "لو لم أكن أنا في
البيت الأبيض
، لما كان ليو ليجلس في
الفاتيكان
. ولسوء الحظ، فإن ضعف ليو في مواجهة الجريمة، وضعفه في التعامل مع ملف الأسلحة النووية، أمران لا أستسيغهما إطلاقا، وكذلك الأمر بالنسبة لحقيقة أنه يلتقي بمتعاطفين مع أوباما، أمثال ديفيد أكسلرود، ذلك الفاشل المنتمي لليسار، والذي يُعد واحدا من أولئك الذين طالبوا باعتقال رواد الكنائس ورجال الدين".
واختتم ترامب: "يتعين على ليو أن يُعيد ترتيب أوراقه ويُحسن أداءه كبابا، وأن يُحكّم العقل والمنطق السليم، وأن يتوقف عن التملق لليسار الراديكالي، وأن يُركز على أن يكون باباً عظيما، لا سياسيا. إن هذا المسلك يلحق به ضررا بالغا، والأهم من ذلك أنه يلحق الضرر بالكنيسة الكاثوليكية ذاتها!".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
ترامب
البابا
الكنيسة الكاثوليكية
الولايات المتحدة
دونالد ج. ترامب
الكرسي الرسولي
السومرية نيوز
البيت الأبيض
سومرية نيوز
إدارة ترامب
+A
-A
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-13
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2026 | 2026
13:31 | 2026-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2026 | 2026
13:31 | 2026-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-12
Live Talk
أزمة الغاز في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١ | 2026
10:00 | 2026-04-12
Live Talk
أزمة الغاز في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١ | 2026
10:00 | 2026-04-12
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-13
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2026 | 2026
13:31 | 2026-04-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-04-2026 | 2026
13:31 | 2026-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-12
Live Talk
أزمة الغاز في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١ | 2026
10:00 | 2026-04-12
Live Talk
أزمة الغاز في العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١ | 2026
10:00 | 2026-04-12
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
من الأخير
رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي - حلقة ٨ | الموسم 3
13:30 | 2026-04-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.