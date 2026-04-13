إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران

وقال السفير الإسباني: "لقد قمت أنا وفريقي اليوم بإعادة افتتاح في ، وذلك للانضمام إلى جهود السلام من أي اتجاه ممكن، وفقا لتوجيهات وزير الخارجية".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسباني، ، إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في طهران في ظل "فرصة سانحة للسلام"، وسط وقف إطلاق النار الهش بين وإيران.ومنذ بدء النزاع، برزت إسبانيا كناقدة بحدة العمل العسكري الأمريكي في ، ومنعت من استخدام القواعد العسكرية في هجومها، واتخذت موقفا أقوى من حلفائها الأوروبيين الآخرين.ووصف الإسباني، ، الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران بأنها "متهورة وغير قانونية"، مضيفا أن بلاده "لن تتواطأ في أمر يضر بالعالم".وأثار قرار بإعادة سفيرها إلى إيران انتقادات فورية من وزير الخارجية الإسرائيلي، ، الذي اتهمها بأنها متواطئة "يدا بيد" مع "نظام إرهابي".