أكسيوس: تحرك دبلوماسي لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي ومسؤول أمريكي، أن جميع الأطراف لا تزال تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بينما يأمل الوسطاء أن يؤدي تضييق الفجوات إلى تمكين جولة أخرى من المفاوضات قبل انتهاء وقف إطلاق النار في الـ21 من أبريل/ نيسان الجاري.وذكر أن الرئيس الأمريكي، ، يدرس استئناف الضربات إذا لم يؤدِّ الحصار البحري إلى تغيير سلوك .ووفق مسؤول أمريكي، فإنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق "إذا أبدت إيران مزيدًا من المرونة وأدركت أن اقتراح إسلام آباد هو أفضل ما يمكنها الحصول عليه"، بحسب ما نقل عنه "أكسيوس".وقال إن المحادثات كانت "صعبة" لكنها تحوَّلت إلى "تبادل ودي ومثمر للمقترحات"، مضيفًا أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يأمل أن يفكر الإيرانيون في العرض الذي تلقوه، وأن يدركوا أن التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الطرفين.