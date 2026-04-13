الصين تحذر من فرض الحصار البحري على مضيق هرمز

وجاء هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأميركي أن ستفرض حصارًا على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، اعتبارًا من صباح الإثنين، مؤكدًا عبر منصة Truth Social بدء تنفيذ القرار في 13 نيسان عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي.في موازاة ذلك، نفت تقارير إعلامية تحدثت عن تزويدها بأسلحة، ووصفتها بأنها "افتراءات لا أساس لها".وقال الناطق باسم غوو جياكون إن بلاده تعتمد سياسة "حذرة ومسؤولة" في تصدير المعدات العسكرية، وفق القوانين الدولية وضوابط التصدير.كما أعربت بكين عن أملها في ألا يؤدي فشل المحادثات بين واشنطن وطهرانفي باكستان إلى اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، داعية الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.يأتي الموقف الصيني في ظل تصاعد التوتر بين وإيران، بعد تعثر المفاوضات الأخيرة، واتجاه واشنطن إلى تشديد الضغط عبر خطوات ميدانية أبرزها الحصار البحري.