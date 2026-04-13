حزب الله: استهداف ثكنة زرعيت بسرب من المسيرات الانقضاضية

وذكر الحزب في بيان، انه "دفاعًا عن وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ثكنة زرعيت بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".واضاف البيان إنّ "هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا".