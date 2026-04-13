بدء سريان فرض الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي ترمب فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى ، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، ومشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترمب أن ستفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية اعتبارا من اليوم الاثنين 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (الثانية مساء بتوقيت غرينتش)، مختتما منشوره بالقول "شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 8% بعد إعلان ترمب، ليتجاوز سعر البرميل 100 دولار.من جهته، قال مقر خاتم في إيران إن فرض الولايات المتحدة قيودا على حركة السفن في المياه الدولية إجراء غير قانوني وقرصنة بحرية، مؤكدا أن "أمن الموانئ في وبحر عُمان إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".