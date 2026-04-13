بريطانيا تدعو الى ضم لبنان لقرار وقف إطلاق النار

وقال ستارمر في كلمة له امام البريطاني، انه "ندعو إلى ضم بشكل طارئ لوقف إطلاق النار بين و(إسرائيل) وإيران"، مؤكدا ان "وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مرحب به، لكنه هش بدرجة كبير".واضاف ستارمر "نحن بحاجة لجهود كبيرة من أجل إعادة فتح "، مشيرا الى ان " تستغل مضيق هرمز، ويجب استعادة العمل فيه دون أي شروط أو رسوم".واوضح ستارمر انه "يجب عدم بأخذ إيران اقتصاد العالم رهينة"، فيما لفت الى ان "تأثير سلوك إيران في مضيق هرمز يؤدي إلى عواقب وأضرار اقتصادية كبيرة".