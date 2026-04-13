تجدد الاشتباكات في السويداء

وأفادت مصادر أهلية في السويداء بتجدد الاشتباكات بين الجانبين على محور بلدة تل حديد – منطقة المعامل - مدينة السويداء.ووفقا للمصادر، فقد لجأ الطرفان إلى استخدام الأسلحة الرشاشة والثقيلة في الاشتباك فيما لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط خسائر بشرية في صفوفهم.وكانت المصادر في السويداء قد وثقت يوم أمس الأحد، اندلاع اشتباكات عنيفة، استخدم فيها الجانبان الأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف الهاون، وذلك على محور بلدتي المجدل – المزرعة بريف السويداء الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية نتيجة هذا الاقتتال.وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ تموز 2025 عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى، وتتبادل الأطراف الميدانية الاتهامات بشأن المبادرة بخرق وقف إطلاق النار، حيث تحمل القوات الحكومية عناصر " " التابعة للمرجعية الروحية في المحافظة المسؤولية عن بدء الهجمات، وهو ما تعتبره مبررا لعمليات الرد العسكري.