على عكس الاحداث.. أكسيوس: التواصل مستمر بين الولايات المتحدة وايران وتقدم بالمفاوضات

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله ان " اقترحت على خلال المفاوضات وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما وردت باقتراح مدة أقصر".واكد ان "هناك تواصل مستمر مع طهران وتقدم نحو محاولة التوصل إلى اتفاق".واوضح ان "الوفد الإيراني اقترح عملية خفض لتخصيب اليورانيوم خاضعة للرقابة بدلا من وقفه 20 عاما".