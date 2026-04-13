رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان ضرورة وقف التصعيد واعتماد الحوار لحلّ الأزمات

وذكر في بيان ورد لـ ، ان الاخير "التقى رئيس الجمهورية ئاميدي، حيث قدّم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الرسمية".وشهد اللقاء "استعراض مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والإشادة بجهود القوى الوطنية التي أسهمت في انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على ضرورة أن يتم حسم باقي الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة وطنية تحقق تطلعات جميع العراقيين، وتعزز الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء البلاد".كما جرى خلال اللقاء "التأكيد المشترك على تنسيق الجهود وتوحيد العمل لمواجهة التحديات الراهنة، لضمان تحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على سيادة ، والدفع بزخم التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية".وتطرق الجانبان إلى "تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد، واعتماد منهج الحوار سبيلاً لحلّ الأزمات ووقف الصراعات، بما يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".