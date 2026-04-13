ترامب: قد نتوجه الى كوبا بعد الانتهاء من ايران

وقال في تصريح تابعته ، ان " لن تمتلك سلاحا نوويا، وسنستعيد الغبار النووي بطريقة أو بأخرى".واضاف "لا يمكن لبلد أن يبتز العالم بإغلاق "، لافتا اﻟﻰ "اننا لا نستخدم مضيق هرمز ولسنا بحاجة إليه ولدينا نفط وغاز أكثر من حاجتنا".وذكر ان "هناك الكثير من الناقلات والسفن باتجاه لتحميل النفط"، مشيرا اﻟﻰ "اننا لسنا بحاجة دول أخرى للمشاركة في حصار موانئ إيران".وبين ان "هناك دول ستشارك في الحصار البحري"، لافتا الى "اننا تلقينا اتصالا هذا الصباح من الأشخاص المناسبين بشأن إيران".ولفت ان "إيران لم توافق على عدم امتلاك سلاح نووي"، موضحا أنه "لا يوجد قتال الآن وهناك حصار والايرانيين لا يقومون بأي أعمال تجارية".واكد ان " لن تحصل على سلاح نووي أبدا ولن يكون هناك اتفاق دون ذلك"، مشيرا الى ان "كوبا بلد فاشل وقد نتوجه إليها بعد الانتهاء من إيران".