إيطاليا ترد على ترامب بعد انتقاده البابا

وقالت في بيان إن "البابا هو رأس ، ومن الصحيح والطبيعي أن يدعو إلى السلام وأن يدين كل أشكال الحرب".وانتقد الأحد البابا بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلا إنه ليس "من أشد المعجبين" به، وواصفا إيّاه بأنه "ليبرالي للغاية".وتعقيبا على ذلك، قال الحبر الأعظم الاثنين إنه ليس "سياسيا" ولا نية لديه للدخول في جدال مع ترامب.