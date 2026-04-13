أمين عام حزب الله يعلن رفضه المفاوضات مع "الكيان الغاصب"

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ ، الاثنين، عن رفضه المفاوضات مع "الكيان الغاصب"، مشيرا الى أن أهداف الاحتلال الإسرائيلي واضحة.

وقال قاسم في كلمة له، "نحن نواجه عدواناً وحشياً إسرائيلياً أميركياً منذ بداية معركة أولي البأس"، مردفا "تحملنا 15 شهراً بعدم تطبيق العدوة لبند واحد من اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ومع ذلك كنا نصبر".

وأضاف "لم تتقدم الدبلوماسية خطوة واحدة وبقيت وتيرة استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم أميركي كامل"، معتبرا أن "أهداف الاحتلال الإسرائيلي واضحة وهي إبادة أي قوة لدى ".

وشدد قاسم أنه "لا يمكن تبرير أن تكون بسلطتها أداة تنفيذية لما تريده إسرائيل وإضعاف الوضع الداخلي في مواجهتها"، مضيفا "نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الغاصب وهي مفاوضات عبثية تحتاج الى إجماع لبنان على تغيير البوصلة".