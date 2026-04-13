​"أكسيوس": واشنطن اشترطت على إيران وقف التخصيب 20 عاما

وذكر التقرير أن الجانب الإيراني رد على الطلب الأميركي باقتراح فترة تعليق أقصر.

وبحسب المصدرين طلبت من أيضا إخراج كل اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وقال الإيرانيون إنهم سيوافقون بدلا من ذلك على "عملية مراقبة لخفض درجة التخصيب".وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي وفق "أكسيوس"، أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة بين وطهران، مشيرا إلى وجود "تقدم" في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة الراهنة.وتأتي هذه التطورات في وقت يسابق فيه الوسطاء الزمن لسد الفجوات المتبقية بين الطرفين، قبل انقضاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.وأوضح الموقع أن قضية التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم الحالي تظلان العقبة الرئيسية التي تحول دون إبرام الصفقة حتى الآن.وبعد تعثر جولة مفاوضات استمرت 21 ساعة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد، أعلن الرئيس الأميركي تشديد الضغوط على عبر فرض حصار على ، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد كبير يهدف إلى انتزاع تنازلات إيرانية في الملف النووي.