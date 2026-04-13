روسيا تعلق على حصار مضيق هرمز
كشف موعد محتمل للجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية
دوليات
2026-04-13 | 16:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
717 شوهد
كشفت صحيفة "ذا أتلانتيك" نقلا عن مصادر، موعد انعقاد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين ممثلين
إيران
والولايات المتحدة في إسلام آباد.
ووفق المصادر: "ستُعقد الجولة القادمة من المحادثات المباشرة بين
إيران
والولايات المتحدة في إسلام آباد يوم الخميس".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال الرلائيس الأمريكي
دونالد ترامب
إن
واشنطن
ستبدأ على الفور محاصرة
مضيق هرمز
، مؤكدا أن
البحرية الأمريكية
ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول المضيق أو مغادرته، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران.
وأضاف، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن
القوات البحرية
الأمريكية ستباشر أيضا تدمير الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز، مهددا بأن "أي إطلاق نار على القوات الأمريكية خلال عمليات إزالة الألغام سيُقابل برد فوري".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، بعد حوالي 21 ساعة من النقاشات المكثفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن "لن تتنازل عن خطوطها الحمراء" وأن "الكرة الآن في ملعب
طهران
".
بينما أكد رئيس
البرلمان الإيراني
محمد باقر قاليباف
أن بلاده خاضت المفاوضات مع الأمريكيين في إسلام آباد بحسن النية وملء الإرادة، مبينا أن الثقة معدومة تجاههم بسبب تجارب الحربين السابقتين.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل
بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا، دون تحقيق الاتفاق.
مقالات ذات صلة
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
08:40 | 2026-02-17
تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية
13:34 | 2026-02-22
انتهاء المحادثات النووية الأمريكية - الإيرانية في جنيف
08:57 | 2026-02-26
طهران: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات
13:13 | 2026-02-07
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
محليات
36.07%
03:06 | 2026-04-13
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
03:06 | 2026-04-13
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
محليات
32.9%
11:07 | 2026-04-12
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
11:07 | 2026-04-12
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
اقتصاد
17.92%
04:26 | 2026-04-13
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
04:26 | 2026-04-13
المنتخب العراقي يستعد لمواجهات من العيار الثقيل قبل "مجموعة الموت"
رياضة
13.11%
03:15 | 2026-04-13
المنتخب العراقي يستعد لمواجهات من العيار الثقيل قبل "مجموعة الموت"
03:15 | 2026-04-13
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-13
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-13
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 6-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
صباحكم أحلى مع سلمى
الاحتفال بأعايد القيامة المجيدة 6-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
طل الصباح
أعياد القيامة المجيدة 6-4-2025 | 2026
00:30 | 2026-04-06
اخترنا لك
ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية تكسر حصار ترامب بمضيق هرمز
01:52 | 2026-04-14
روسيا تعلق على حصار مضيق هرمز
18:33 | 2026-04-13
طهران تشيد بموقف البابا وتصفه بـ"الشجاع"
18:12 | 2026-04-13
ترامب: إيران تم تدميرها بالكامل وتلاشت عسكريا
17:08 | 2026-04-13
مسؤول أمريكي يكشف عن "تواصل مستمر" بين واشنطن وطهران
16:37 | 2026-04-13
إيران تعلن استعدادها للحوار ضمن الأطر القانونية
15:33 | 2026-04-13
