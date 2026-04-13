كشف موعد محتمل للجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأمريكية

ووفق المصادر: "ستُعقد الجولة القادمة من المحادثات المباشرة بين والولايات المتحدة في إسلام آباد يوم الخميس".وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال الرلائيس الأمريكي إن ستبدأ على الفور محاصرة ، مؤكدا أن ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول المضيق أو مغادرته، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران.وأضاف، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الأمريكية ستباشر أيضا تدمير الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز، مهددا بأن "أي إطلاق نار على القوات الأمريكية خلال عمليات إزالة الألغام سيُقابل برد فوري".وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، بعد حوالي 21 ساعة من النقاشات المكثفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن "لن تتنازل عن خطوطها الحمراء" وأن "الكرة الآن في ملعب ".بينما أكد رئيس أن بلاده خاضت المفاوضات مع الأمريكيين في إسلام آباد بحسن النية وملء الإرادة، مبينا أن الثقة معدومة تجاههم بسبب تجارب الحربين السابقتين.بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن حول عدد من القضايا، دون تحقيق الاتفاق.