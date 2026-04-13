مسؤول أمريكي يكشف عن "تواصل مستمر" بين واشنطن وطهران

كما أفاد مصدر مطلع على المحادثات بحسب شبكة "سي إن إن" بأن مسؤولي يناقشون داخليا تفاصيل اجتماع ثان محتمل وجها لوجه مع مسؤولين إيرانيين قبل انتهاء وقف إطلاق النار بين وطهران الأسبوع المقبل، في حال سنحت الفرصة، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد.وأضاف المصدر أن المسؤولين يدرسون المواعيد والأماكن المحتملة في حال تقدمت المحادثات الجارية مع والوسطاء في المنطقة خلال الأيام المقبلة، واصفاً المناقشات بأنها تمهيدية.وقال المصدر: "علينا أن نكون مستعدين لعقد اجتماع سريع إذا ما سارت الأمور في هذا الاتجاه".وكان اجتماع السبت الماضي، المطول في إسلام آباد تتويجاً لأسابيع من المفاوضات مع كبار المسؤولين الأمريكيين والوسطاء، بمن فيهم باكستان، وتركيا، ومصر، وعُمان، وغيرها.وأفاد مصدر إقليمي وفق شبكة "سي إن إن" بأنه قد تُعقد جولة أخرى من المفاوضات، وأن تعمل على تضييق الفجوة بين الجانبين.وقد طُرحت عدة مواقع لمفاوضات السبت قبل أن يتفق جميع الأطراف على إسلام آباد، بما في ذلك جنيف وفيينا وإسطنبول، وذكر مصدر مطلع بأن جنيف وإسلام آباد مطروحتان مجددا كخيارين محتملين لجولة أخرى من المفاوضات.وأفاد مسؤولون في بأنهم ما زالوا يأملون في التوصل إلى مخرج دبلوماسي، وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، وأضافوا أنه بناءً على وتيرة المفاوضات في الأيام المقبلة، قد تمدد وإيران مهلة وقف إطلاق النار لإتاحة مزيد من الوقت.