ترامب: إيران تم تدميرها بالكامل وتلاشت عسكريا

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أنه تم تدمير بالكامل، مشيرا الى أنها تلاشت عسكريا.

وقال في كلمة له، " تم تدميرها بالكامل عسكريا ومن يعتقد أنها تنتصر أو أنها في وضع جيد فهذا غير صحيح".

وأضاف "إيران تلاشت تماما عسكريا ومن يروج لغير ذلك ينشر أخبارا زائفة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد، بعد حوالي 21 ساعة من النقاشات المكثفة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.