وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس": "تكريما لموقف البابا ليو الشجاع! يتردد صدى شعار 'لا أخشى شيئا' وهو يدين جرائم الحرب التي ترتكبها والولايات المتحدة".وأضاف: "هذا الشعار ينير الدرب لكل من يرفض الصمت إزاء قتل الأبرياء"، وتابع مخاطبا البابا: "البابا ليو، قيادتك تلهم الملايين - شكرا لك على هذا النور!".يأتي هذا بعد أن شن الرئيس الأمريكي هجوما حادا على البابا ليو عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفا إياه بأنه "ضعيف على الجريمة وسيئ في السياسة الخارجية".وكتب في منشور مطول: "لا أريد يعتقد أن من المقبول أن تمتلك سلاحا نوويا. ليو يجب أن يرتب نفسه كبابا، ويستخدم المنطق السليم، ويتوقف عن التودد لليسار الراديكالي، ويركز على أن يكون بابا عظيما، وليس سياسيا".ورد البابا ليو على هجوم ترامب قائلا للصحفيين على متن الطائرة البابوية: "لست خائفا من أو من التحدث بصوت عال عن رسالة .. لدي مهمة ولن أتخلى عنها لأي سبب".وأضاف: "أنا لا أنظر إلى دوري على أنه دور سياسي، دور سياسي. الكثير من الناس يعانون في العالم اليوم، الكثير من الأبرياء يُقتلون، وأعتقد أنه يجب على شخص ما أن يقف ويقول: هناك طريقة أفضل".يأتي هذا التراشق بعد الموقف العلني النادر للبابا ليو الرابع عشر الذي دان فيه الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المدنيين في ولبنان وإيران، ووصف تهديد ترامب بـ"تدمير الحضارة الإيرانية" بأنه "غير مقبول".