ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية تكسر حصار ترامب بمضيق هرمز

وذكرت شركة تحليل البيانات "كبلر" أن ناقلة النفط مرت عبر بعد ظهر نيسان، وتحدت أمر الرئيس حسب توصيف شبكة "سي إن إن" وقالت إن الناقلة المسجلة في دولة جزر القمر بالمحيط باسم "Elpis" تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2025 بسبب "تورطها في بيع وشراء ونقل النفط الإيراني" في إطار " " الإيراني.يشار إلى أن ترامب أمر بإغلاق مضيق هرمز في 12 نيسان وقال إن بلاده وبدعم من دول أخرى، ستمنع مرور أي سفن عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى البحث عن السفن التي دفعت لإيران مقابل العبور واحتجازها.وقد بدأ سريان الحظر في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يوم 13 أبريل. وأوضحت هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية (UKMTO) أن بعض السفن الموجودة في الموانئ الإيرانية، والتي لا علاقة لها بالجمهورية الإسلامية، ستمنح وقتا إضافيا للإبحار.وقبل ساعات قليلة من بدء الحصار الأمريكي، أظهرت بيانات الشحن تراجع الحركة في هذا الممر المائي الحيوي. بعد دخول أمر ترامب حيز التنفيذ، بدأت الناقلات في تغيير مسارها. ناقلة "أوستريا"(Ostria)، المسجلة في ، عادت أدراجها - غيرت السفينة اتجاهها من عُمان إلىبعد دقائق من بدء الحصار، أبلغت ناقلة أخرى، "ريتش ستاري" (Rich Starry)، عن حالة "الانجراف" قبالة سواحل في .وفي 8 نيسان، توصلت وطهران إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين. بعد إبرام الهدنة، بدأ الطرفان في الإبلاغ عن انتهاكات.