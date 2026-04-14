روسيا تعلق على حصار مضيق هرمز
ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية تكسر حصار ترامب بمضيق هرمز
دوليات
2026-04-14 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
886 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
مرت ناقلة النفط "إلبيس" الخاضعة للعقوبات الأمريكية عبر
مضيق هرمز
لتكسر بذلك الحصار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
على المضيق وموانئ
إيران
.
وذكرت شركة تحليل البيانات "كبلر" أن ناقلة النفط مرت عبر
مضيق هرمز
بعد ظهر
يوم 13
نيسان، وتحدت أمر الرئيس
ترامب
حسب توصيف شبكة "سي إن إن" وقالت إن الناقلة المسجلة في دولة جزر القمر بالمحيط
الهندي
باسم "Elpis" تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2025 بسبب "تورطها في بيع وشراء ونقل النفط الإيراني" في إطار "
أسطول الظل
" الإيراني.
يشار إلى أن ترامب أمر بإغلاق مضيق هرمز في 12 نيسان وقال إن بلاده وبدعم من دول أخرى، ستمنع مرور أي سفن عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى البحث عن السفن التي دفعت لإيران مقابل العبور واحتجازها.
وقد بدأ سريان الحظر في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يوم 13 أبريل. وأوضحت هيئة العمليات البحرية التجارية البريطانية (UKMTO) أن بعض السفن الموجودة في الموانئ الإيرانية، والتي لا علاقة لها بالجمهورية الإسلامية، ستمنح وقتا إضافيا للإبحار.
وقبل ساعات قليلة من بدء الحصار الأمريكي، أظهرت بيانات الشحن تراجع الحركة في هذا الممر المائي الحيوي. بعد دخول أمر ترامب حيز التنفيذ، بدأت الناقلات في تغيير مسارها. ناقلة "أوستريا"(Ostria)، المسجلة في
بوتسوانا
، عادت أدراجها - غيرت السفينة اتجاهها من عُمان إلى
الإمارات العربية المتحدة.
بعد دقائق من بدء الحصار، أبلغت ناقلة أخرى، "ريتش ستاري" (Rich Starry)، عن حالة "الانجراف" قبالة سواحل
جزيرة قشم
في
الخليج
.
وفي 8 نيسان، توصلت
واشنطن
وطهران إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين. بعد إبرام الهدنة، بدأ الطرفان في الإبلاغ عن انتهاكات.
مقالات ذات صلة
المنظمة البحرية الدولية تحذر: القوة العسكرية لن تكسر حصار هرمز
06:18 | 2026-03-27
استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز وميناء في سلطنة عمان
04:43 | 2026-03-01
تأكيد أمريكي: قواتنا ستقوم بحماية الناقلات بمضيق هرمز
13:52 | 2026-03-08
إيران تنفي قيام الأمريكيين بتأمين مرور ناقلة عبر مضيق هرمز
15:05 | 2026-03-10
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
03:06 | 2026-04-13
محليات
34%
03:06 | 2026-04-13
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
03:06 | 2026-04-13
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
محليات
29.92%
11:07 | 2026-04-12
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
11:07 | 2026-04-12
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
02:56 | 2026-04-14
محليات
19.54%
02:56 | 2026-04-14
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
02:56 | 2026-04-14
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
اقتصاد
16.54%
04:26 | 2026-04-13
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
04:26 | 2026-04-13
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-14
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
من الأخير
آباء العملية السياسية.. إلى الوراء در - من الأخير م٣ حلقة ٩ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-04-2026 | 2026
13:28 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-13
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
Live Talk
الجيل الجديد يعيد تشكيل المشهد الموسيقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٢ | 2026
11:59 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
اخترنا لك
ميلوني تتضامن مع بابا الفاتيكان ضد انتقادات ترامب
06:31 | 2026-04-14
تصعيد جديد.. استهداف سفينة تجارية قرب خليج عُمان
06:10 | 2026-04-14
خفايا المفاوضات الاميركية الايرانية.. المدة هي احد ابرز محاور الخلاف
05:32 | 2026-04-14
روسيا تعلق على حصار مضيق هرمز
18:33 | 2026-04-13
طهران تشيد بموقف البابا وتصفه بـ"الشجاع"
18:12 | 2026-04-13
ترامب: إيران تم تدميرها بالكامل وتلاشت عسكريا
17:08 | 2026-04-13
