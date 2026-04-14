خفايا المفاوضات الاميركية الايرانية.. المدة هي احد ابرز محاور الخلاف

ونقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمريكي قولهم إن " طالبت أيضا بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكن الإيرانيين أصرّوا على بقائه داخل البلاد، عارضين تخفيف نسبة التخصيب بشكل كبير بحيث لا يمكن استخدامه في إنتاج سلاح نووي".ويمثل هذا الطلب تحولا نحو تخفيف الموقف الأمريكي، حيث كان قد أصرّ سابقا على أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم دون تحديد إطار زمني.وفي تطور متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي قاد الوفد الأمريكي في مفاوضات إسلام آباد، إن "الطموحات النووية الإيرانية كانت خطا أحمر بالنسبة لترامب"، مشيرا إلى أن "الرئيس الأمريكي أعلن عدم وجود مرونة بشأن أمرين: السيطرة على اليورانيوم المخصب الإيراني، وآلية التحقق لضمان عدم تطوير سلاحا نوويا".ورغم فشل الجولة الأولى من المحادثات في التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، قال مسؤولون إن جولة ثانية من المحادثات رفيعة المستوى ممكنة، في وقت أعلن فيه ترامب بدء الحصار البحري الأمريكي على السفن التي تعبر لدفع إيران إلى صفقة.