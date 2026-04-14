بالفيديو.. حريق هائل في داخل مصنع لشركة BYD الصينية

وأثر الحريق على منطقة تخزين السيارات التجريبية والسيارات المخردة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وأوضحت السيارات في بيان لها، أن المرآب كان منطقة مخصصة لوقوف السيارات "للاختبارات والسيارات الخردة" وقد تم إخماد الحريق.وأكدت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وانخفضت أسهم شركة BYD بنسبة 0.6% عند الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، وتم ابلاغ والإنقاذ المحلية عن حادث الحريق في وقت سابق.