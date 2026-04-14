حزب الله: قصف مستوطنتي مسكاف عام وكريات شمونة بصليات صاروخية

وذكر بيان للحزب انه"دفاعًا عن وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:30 الثلاثاء 14-04-2026 مستوطنة مسكاف عام بصليةٍ صاروخيّة".واضاف الحزب في بيان ثان انه"دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:15 الثلاثاء 14-04-2026 مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة".وتابع ان"هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا".