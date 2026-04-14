بمشاركة روبيو.. انطلاق المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

ويشارك في هذه المحادثات وزير الخارجية الأميركي ، ومستشار نيدهام، والسفير الأميركي لدى ، إلى جانب سفير في يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى ندى حمادة معوض، بحسب الخارجية الأميركية.وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال إن ستستخدم المفاوضات المباشرة مع تل أبيب للضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب، لكن التوقعات بشأن الاجتماع، تراجعت بسبب تصريحات إسرائيل بأنها لن تناقش وقف إطلاق النار.وتعد القضايا الرئيسية في مفاوضات لبنان وإسرائيل:تفكيك سلاحتطالب إسرائيل بمسار سريع وفعّال لنزع سلاح الحزب، بينما يفضّل لبنان تنفيذ ذلك تدريجياً لتجنب مواجهة مباشرة وشاملة معه، في ظل شكوك إسرائيلية في قدرة على فرض سيطرة فعلية جنوب الليطاني.الحدود والخلافاتتوجد 13 نقطة خلاف على طول الخط الأزرق، إلى جانب ملف مزارع شبعا، مع رفض إسرائيل التفاوض عليها بوصفها أرضاً .كما يطالب لبنان بانسحاب إسرائيل من 5 نقاط سيطرة تحتفظ بها في ، في حين يبرز أيضاً مطلب إسرائيلي يتعلق بتعديل نقطة في الحدود البحرية سبق الاتفاق عليها.ترتيبات ما بعد الحربتشمل هذه الترتيبات عودة النازحين، وغالبيتهم من الطائفة الشيعية، وسط مخاوف إسرائيلية من استمرار دعم جزء منهم لحزب الله، إلى جانب ملفات المعتقلين، وإعادة الإعمار، والدور المتوقع للمجتمع الدولي في تثبيت أي تفاهمات لاحقة.واستبقت إسرائيل المفاوضات بشن هجوم الاثنين، للسيطرة على بلدة بنت جبيل، في جنوب لبنان.وذكر مسؤول أمني أجنبي مقيم في لبنان أن الاستيلاء على بنت جبيل سيمنح إسرائيل سيطرة أفضل على كامل الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للبنان، تاركة من ، التي تتكون في معظمها من غابات ويصعب إخلائها.مبادرة وقف الحربوكان جوزاف عون طرح مبادرة لوقف الحرب وبدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، في مسعى لإنهاء الصراع الذي اندلع في الثاني من مارس.وأكد عون، أن "الحل الوحيد للوضع الذي يعيشه لبنان حالياً يتمثل في تحقيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تعقبه مفاوضات مباشرة بينهما".وأشار إلى أنه "أجرى، ولا يزال، اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وأن هذا الطرح يلقى ترحيباً دولياً كبيراً، وبدأ يتفاعل إيجاباً في الأروقة السياسية الدولية".وقرر اللبناني، الأسبوع الماضي، الطلب من الجيش والقوى الأمنية "المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت"، و"حصر السلاح فيها بالقوى وحدها"، كما قرر "التقدم بشكوى عاجلة إلى بشأن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسعها الأربعاء، لا سيما في بيروت، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين"، بحسب .وقالت إسرائيل إنها تريد بسط سيطرتها على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني الذي يصب في البحر المتوسط على بعد نحو 30 كيلومتراً من حدود إسرائيل.