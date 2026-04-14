في الأرجنتين.. محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا

ومثل 7 أطباء وممرضين أمام محكمة في سان إسيدرو بالعاصمة الأرجنتينية بوينس يرس.ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لعدة أشهر، وتم تحديد جلستي استماع أسبوعيا بشكل مبدئي، وسيتم الاستماع إلى شهادات نحو 90 شاهدا.ويتهم ممثل الادعاء الطبيب الشخصي لمارادونا ليوبولدو لوكي، وطبيبته النفسية أجوستينا كوساتشوف، وإخصائي نفسي، وطبيبا آخر، والمنسق الطبي للتأمين الصحي، واثنين من مقدمي الرعاية بالقتل غير العمد، بينما ينفي جميع المتهمين هذه الاتهامات.وحال إدانتهم، يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما، وتجرى محاكمة منفصلة لممرضة أخرى.وتوفي إثر أزمة قلبية، في 25 عام 2020، عن عمر يناهز 60 عاما، في مجمع سكني خاص، وكان قد خضع لجراحة في المخ قبل أسابيع قليلة.ويعتقد المحققون أن أخطاء جسيمة وقعت من جانب الرعاية المنزلية للنجم الفائز بكأس العالم 1986.وأعيد فتح القضية بعد إعلان بطلان المحاكمة الأولى في مايو من العام الماضي، بعد 21 يوما، وتوقفت الإجراءات بعد إيقاف إحدى القاضيات في هيئة المحكمة الثلاثية عن العمل بسبب مشاركتها في فيلم وثائقي غير مرخص عن المحاكمة.