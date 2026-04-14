غوتيريش: احتمال كبير لاستئناف المحادثات بين إيران وامريكا.. لا حل عسكري

وقال غوتيريش في تصريحات صحفية، انه "لا حل عسكريا للأزمة في الشرق الأوسط"، مبينا ان "الاتفاقات تتطلب إرادة سياسية وانخراطا مستمرا".واوضح غوتيريش انه "يجب استئناف المفاوضات الجادة والحفاظ على وقف إطلاق النار"، مشددا على انه "يجب احترام حقوق الملاحة الدولية، ويشمل ذلك من قبل جميع الأطراف".واضاف غوتيريش انه "حان وقت ضبط النفس والمسؤولية، وحان وقت الدبلوماسية بدل التصعيد والالتزام المتجدد بالقانون الدولي"، مؤكدا انه "نحن بحاجة إلى استمرار المفاوضات ووقف إطلاق النار في الوقت نفسه".وتابع غوتيريش ان "الدلائل المتوفرة لدينا تشير إلى احتمال كبير لاستئناف المحادثات بين والولايات المتحدة".