بيان أمريكي إسرائيلي لبناني بعد اجتماع واشنطن

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تحذر من استغلال المفاوضات للتحضير لعملية ضد إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561626-639117918008354524.jpg
بيان أمريكي إسرائيلي لبناني بعد اجتماع واشنطن
صدر مساء اليوم الثلاثاء، بيان أمريكي إسرائيلي لبناني، في ختام أول لقاء مباشر بين أطراف لبنانية وإسرائيلية في العاصمة الأمريكية
واشنطن
.
وفي ما يلي، أبرز ما جاء في البيان:
لبنان
جدد التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في
نوفمبر
2024، وشدد لبنان على مبادئ سلامة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة".
وتضمن البيان أن "لبنان دعا إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر والتخفيف من تداعياتها"، مضيفا "
الولايات المتحدة
أكدت أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يجب أن يتم برعايتها وليس بمسار منفصل".
وأشار الى أن "الولايات المتحدة أكدت أن المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات لإعادة إعمار لبنان"، مردفا "الولايات المتحدة أكدت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة
حزب الله
، وجميع الأطراف اتفقت على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم التوافق عليهما".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
تعليقا على المحادثات الجارية بين
إسرائيل
ولبنان في
واشنطن
، إنه يأمل تحقيق "نجاح" في هذه الجهود، مؤكدا أن بلاده تعمل على جمع الطرفين قريبا.
واعتبر
ترامب
أن العقبة الأساسية تكمن في حزب الله، قائلا: "عليهم التخلص من حزب الله.. حزب الله هو المشكلة".
هذا وجرى اليوم الثلاثاء في أول لقاء مباشر على صعيد رسمي بين أطراف لبنانية وإسرائيلية في مقر
وزارة الخارجية الأمريكية
، بمشاركة السفيرة
اللبنانية
ندى حمادة
معوض
والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر، وبوساطة
السفير الأمريكي
لدى لبنان
ميشال
عيسى
، مع حضور رمزي لوزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
.
وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني، تمثل في غارات إسرائيلية مكثفة على
جنوب لبنان
، مقابل هجمات متتالية نفذها "حزب الله "على شمال إسرائيل.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
بيان لخمس دول يحذر من أي هجوم بري إسرائيلي على لبنان
16:01 | 2026-03-16
أول تعليق للخارجية العراقية على بيان سفارة واشنطن بشأن المخاوف الأمنية
13:26 | 2026-04-02
بيان من البنك المركزي بشأن الاصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية
08:41 | 2026-02-26
تفاصيل اجتماع امريكي عراقي بشان كمين الدبلوماسيين في بغداد
09:00 | 2026-04-12
واشنطن
اجتماع
وزارة الخارجية الأمريكية
مقر وزارة الخارجية
الولايات المتحدة
السفير الأمريكي
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
ماركو روبيو
جنوب لبنان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
محليات
35.72%
03:06 | 2026-04-13
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
03:06 | 2026-04-13
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
محليات
25.69%
02:56 | 2026-04-14
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
02:56 | 2026-04-14
الشتاء مستمر ولا بوادر ربيعية حتى الان.. محافظتان تسجلان 3 مئوية غدا
محليات
20.44%
02:12 | 2026-04-14
الشتاء مستمر ولا بوادر ربيعية حتى الان.. محافظتان تسجلان 3 مئوية غدا
02:12 | 2026-04-14
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
اقتصاد
18.15%
04:26 | 2026-04-13
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
04:26 | 2026-04-13
المزيد
اخترنا لك
روسيا تحذر من استغلال المفاوضات للتحضير لعملية ضد إيران
16:03 | 2026-04-14
الأسبوع الحالي.. تركيا تستضيف اجتماعا رباعيا يخص مضيق هرمز
13:40 | 2026-04-14
غوتيريش: احتمال كبير لاستئناف المحادثات بين إيران وامريكا.. لا حل عسكري
13:21 | 2026-04-14
في الأرجنتين.. محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا
13:18 | 2026-04-14
ترامب يصف قادة أوروبا بـ"نمر من ورق"
12:59 | 2026-04-14
واشنطن: اتفاق مع إيران بات قريباً رغم تعثر المفاوضات
12:31 | 2026-04-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.