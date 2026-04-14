بيان أمريكي إسرائيلي لبناني بعد اجتماع واشنطن

صدر مساء اليوم الثلاثاء، بيان أمريكي إسرائيلي لبناني، في ختام أول لقاء مباشر بين أطراف لبنانية وإسرائيلية في العاصمة الأمريكية .

وفي ما يلي، أبرز ما جاء في البيان: جدد التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في 2024، وشدد لبنان على مبادئ سلامة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة".

وتضمن البيان أن "لبنان دعا إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر والتخفيف من تداعياتها"، مضيفا " أكدت أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يجب أن يتم برعايتها وليس بمسار منفصل".

وأشار الى أن "الولايات المتحدة أكدت أن المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات لإعادة إعمار لبنان"، مردفا "الولايات المتحدة أكدت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة ، وجميع الأطراف اتفقت على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم التوافق عليهما".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي تعليقا على المحادثات الجارية بين ولبنان في ، إنه يأمل تحقيق "نجاح" في هذه الجهود، مؤكدا أن بلاده تعمل على جمع الطرفين قريبا.



واعتبر أن العقبة الأساسية تكمن في حزب الله، قائلا: "عليهم التخلص من حزب الله.. حزب الله هو المشكلة".



هذا وجرى اليوم الثلاثاء في أول لقاء مباشر على صعيد رسمي بين أطراف لبنانية وإسرائيلية في مقر ، بمشاركة السفيرة ندى حمادة والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر، وبوساطة لدى لبنان ، مع حضور رمزي لوزير الخارجية الأمريكي .



وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني، تمثل في غارات إسرائيلية مكثفة على ، مقابل هجمات متتالية نفذها "حزب الله "على شمال إسرائيل.