تحالف أوروبي مرتقب لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن الحديث يدور حول تحالف واسع لضمان المرور الآمن للسفن عبر دون أي عوائق، بما في ذلك من خلال إرسال سفن عسكرية إلى المنطقة.وأضافت مصادر الصحيفة أن هذه الخطة لن تنجز إلا بعد الحرب الحالية، وأنها قد تستبعد .وحسب قول أحد المسؤولين الرفيعي المستوى، فإن الخطة ستشمل على الأرجح، التي كانت تعارض حتى الآن أي مشاركة عسكرية من جانبها في الجهود حول مضيق هرمز.وأشارت المصادر إلى أن بعض الخلافات لا تزال قائمة بين الأوروبيين، حيث يعتبر الدبلوماسيون الفرنسيون أن أي مشاركة أمريكية في الخطة ستقلص فرص قبول لها، فيما يخشى المسؤولون البريطانيون أن يثير استبعاد الأمريكيين غضبا لدى الرئيس الأمريكي فيحد من حجم العمليات.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 13 نيسان الجاري فرض حصار على مضيق هرمز ومنع مرور أي سفينة تبحر من الموانئ الإيرانية، وذلك بعد أن هددت إيران باستهداف أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها في المضيق.يذكر أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز الذي تأتي عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية، أمام السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة وحلفائها بعد أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضدها في 28 شباط الماضي.