نائب ترامب: وقف إطلاق النار متماسك ونتفاوض مع إيران

الرئيس الأمريكي ديفيد فانس، أن وقف إطلاق النار مع متماسك، فيما أشار الى أن تتفاوض مع .

وقال فانس في تصريحات صحافية، "وقف إطلاق النار متماسك ونتفاوض مع ، المفاوضون الإيرانيون يريدون إبرام اتفاق".

وأضاف "الرئيس لا يريد اتفاقا محدودا مع إيران بل يسعى إلى صفقة كبرى تنهي الصراع تماما"، مردفا "هناك قدر كبير من انعدام الثقة بين وطهران ولا يمكن التغلب عليه بين عشية وضحاها".

ولفت فانس الى أن "الصفقة الكبرى مع إيران ستتضمن دمج شعبها في الاقتصاد العالمي مقابل التخلي عن البرنامج النووي ودعم الإرهاب"، مضيفا "الرئيس ترامب يعرض تحويل إيران إلى دولة مزدهرة اقتصاديا إذا التزمت بإنهاء طموحاتها النووية".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي، "أحرزنا تقدما هائلا في مفاوضات باكستان والهدنة الحالية صامدة لليوم السابع على التوالي"، مشددا "سنواصل التفاوض وسأستمر في السعي لإبرام الصفقة الكبرى مع إيران لأنها ستكون مفيدة لبلدنا وللعالم".

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين وإيران، عقب إعلان واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية، في حين لوّحت باستهداف مواقع في المنطقة، بينما أكدت باكستان أنها تكثف مساعيها لجمع الطرفين واستضافة جولة جديدة من المفاوضات.