انفجار وسط طهران فجرا

وكتبت الوكالة: "قبل نحو ساعة، انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتان تعتمدان على الغاز المسال في شارع الإمام وسط ".وأضافت: "تُظهر التحقيقات الميدانية أن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ ثلاثة منازل وتسبب بأضرار طفيفة لسيارتين".وختمت الوكالة: "لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، كما أن انفجار العبوتين كان غير مكتمل".وكانت قد أعلنت في 13 نيسان الجاري فرض حصار على ومنع مرور أي سفينة تبحر من الموانئ الإيرانية، وذلك بعد أن هددت باستهداف أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها في المضيق.يذكر أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز الذي تأتي عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية، أمام السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة وحلفائها بعد أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضدها في 28 شباط الماضي.