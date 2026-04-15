فانس يقود جولة مفاوضات محتملة ثانية مع إيران

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشارك في أي جولة تفاوضية قادمة كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب ، اللذين شاركا في الاتصالات الدبلوماسية منذ ما قبل اندلاع الحرب.وتشير المصادر إلى أن أوكلت إلى فريقه الثلاثي مهمة البحث عن مخرج دبلوماسي للصراع، حيث يواصل فانس وويتكوف وكوشنر التواصل مع الجانب الإيراني والوسطاء خلال الأيام الأخيرة، عقب جلسة مفاوضات مطولة استمرت 21 ساعة.وفي حين لا تزال تفاصيل الجولة الثانية غير محسومة، أفادت تقارير بأن تناقش داخليا ترتيبات لعقد اجتماع جديد، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن موعده أو انعقاده.وأوضح مسؤول أمريكي أن "محادثات مستقبلية قيد النقاش، لكن لم يُحدد أي موعد حتى الآن".وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه التقديرات الأمريكية إلى احتمال تحرك دبلوماسي جديد خلال الأيام المقبلة في باكستان، وسط مساع لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، بينما يبقى مستقبل وقف إطلاق النار مرهونا بنتائج الاتصالات الجارية.