"فاينانشال تايمز": إيران استخدمت قمرا صناعيا صينيا لاستهداف القواعد الأمريكية

وذكر التحقيق أن "القمر الصناعي، الذي حددته الصحيفة باسم TEE-01B، تم نقله إلى القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري من خلال مخطط متطور لتسليم "في المدار"، وذلك بعد إطلاقه من الأراضي الصينية في أواخر عام 2024".واستخدم القمر لالتقاط صور مفصلة لقاعدة الأمير سلطان الجوية في قبل وبعد ساعات من ضربة صاروخية وقعت في 14 مارس الماضي، وهو الهجوم الذي أكده الرئيس الأميركي لاحقا، وأسفر عن إلحاق أضرار بخمس طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي للتزود بالوقود.وبالإضافة إلى السعودية، أفاد التحقيق بأن القمر زود بمعلومات استخباراتية عن قاعدة الموفق سلطي الجوية في ، ومقر في ، ومراكز لوجستية مثل معسكر ليمونييه في جيبوتي، كما امتدت المراقبة لتشمل البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك محطات تحلية المياه الكبرى في الإمارات ومصاهر الألمنيوم الضخمة في البحرين.