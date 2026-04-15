أول بيان من قائد القيادة المركزية الأمريكية حول "حصار إيران البحري"

وقال الأدميرال في بيان: "تم تنفيذ حصار كامل على الموانئ الإيرانية، في ظل حفاظ القوات الأمريكية على التفوق البحري في الشرق الأوسط".وأضاف: "ويُقدَّر أن نحو 90% من اقتصاد يعتمد على التجارة البحر، وخلال أقل من 36 ساعة منذ فرض الحصار، تمكنت القوات الأمريكية من إيقاف التجارة الاقتصادية البحرية من وإلى إيران بشكل كامل".وعلى صعيد متصل، جاء في بيان منفصل لـ"سنتكوم" عبر منصة "إكس": "تُعد المدمرات الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة من بين الأصول العسكرية التي تنفذ مهمة حصار الموانئ الإيرانية".وأضافت: "يتم فرض هذا الحصار بشكل محايد ضد سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر المناطق الساحلية أو الموانئ في إيران. عادة ما تضم المدمرة طاقماً يزيد عن 300 بحار، يتمتعون بتدريب عالٍ على تنفيذ العمليات البحرية الهجومية والدفاعية".تجدر الإشارة إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال "متماسكا".وفي المقابل تتناقص تصريحات فانس مع حجم الحشود العسكرية الأمريكية التي تحاصر إيران وهو ما يهدد الهدنة "المتماسكة" بالانزلاق إلى مواجهة عسكرية بحرية في حال أي خطا بالحسابات من الجانبين الإيراني أو الأمريكي.