ناقلة نفط إيرانية تتحدى الحصار الأمريكي وتدخل مضيق هرمز

وذكرت هيئة "كسر الحصار" الإيرانية أن "هذه الناقلة العملاقة القادرة على حمل مليوني برميل من النفط الخام، تحدت العقوبات وتهديدات الجيش الإرهابيالأمريكي، بإبقاء نظام تحديد المواقع لديها قيد التشغيل ووصلت إلى وجهتها دون أي مضايقة".‎وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن " كانت تدّعي أنها لن تسمح لأي سفينة بالتحرك من المياه المفتوحة نحو الخط الساحلي الإيراني، أو الرسو في المياه والموانئ الإيرانية".بدوره، أكد مستشار واللوجستيات الإيراني يحيى ضيائي مهرجردي، أن طاقة عمل الموانئ الشمالية تلبي احتياجات البلاد لافتا إلى استمرار نشاط الموانئ الجنوبية.وأضاف في حديثه لوكالة أنباء "مهر" حول طاقة تفريغ وتحميل السلع الأساسية في الموانئ الشمالية مقارنة بالجنوبية: "طاقة الموانئ الجنوبية تختلف بطبيعة الحال عن الموانئ الشمالية، وأكبر موانئ تقع في جنوب البلاد".وأردف: "حالياً الموانئ الجنوبية للبلاد نشطة، وعمليات التفريغ والتحميل مستمرة فيها، ورغم احتمال انخفاض جزء من طاقتها، إلا أن هذا الانخفاض لم يخل بعملية توفير السلع".