تقارير عن موافقة واشنطن وطهران مبدئيا على تمديد الهدنة

‎وجاء في التقرير: "اتفق الطرفان (الولايات المتحدة وإيران) مبدئياً على تمديد وقف إطلاق النار".وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن وطهران أعطيا "موافقة مبدئية" لتمديد الهدنة لإتاحة المزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية.ويُبذل حالياً ضغط للتوصل إلى حل وسط بشأن ثلاث نقاط خلافية رئيسية عرقلت المحادثات المباشرة نهاية الأسبوع الماضي، وهي: البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، والتعويضات عن أضرار الحرب.وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا، في 8 أبريل، التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، تلاها انعقاد جولة مفاوضات في إسلام آباد، لكنها انتهت دون نتيجة تذكر. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن استئناف العمليات القتالية، باستثناء فرض حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.