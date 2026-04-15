بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل، فإن نيكسون أوضح أن " أكد خلال التحقيقات أن موضوع أسلحة الدمار الشامل لم يُطرح حتى للنقاش داخل ، كما نفى أي صلة له بهجمات هجمات "، وهما الذريعتان اللتان استخدمتهما لتبرير غزوها للعراق.وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه التفاصيل وردت في كتاب جديد لنيكسون بعنوان استجواب الرئيس: التحقيق مع ، يتضمن مقتطفات من جلسات الاستجواب، حيث نقل عن صدام رده الساخر على سؤال بشأن أسلحة الدمار الشامل قائلاً: "لقد وجدتم خائناً أوصلكم إليّ، أليس هناك خائن آخر سيكشف لكم عن أماكن هذه الأسلحة؟".وفي سياق متصل، تحدث نيكسون عن لقائه بالرئيس الأمريكي الأسبق الابن، مشيراً إلى أن "الأخير كاد يفقد أعصابه عندما أُبلغ بأن صدام لم يظهر كشخص ديكتاتور سادي"، وفقا لتعبيره.ووصف المحقق الأمريكي لصدام خلال التحقيق، قائلاً إنه "كان يجلس على كرسي حديدي مرتدياً دشداشة بيضاء وسترة زرقاء، رغم كونه معتقلا ينتظر الإعدام".وأضاف أن "صدام كان يأمل، بعد أحداث 11 أيلول، بحدوث تقارب بين وواشنطن، معتقداً أن ستبحث عن حليف موثوق في المنطقة ضمن حربها على الإرهاب، إلا أن العراق أصبح لاحقاً هدفاً لتلك الحملة".وبيّن نيكسون أن "صدام أقر بأن المشكلة الأساسية في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تمثلت في غياب التفاهم والإصغاء المتبادل"، لافتاً إلى أن "صدام حذر المحققين من أن الولايات المتحدة لن تنجح في حكم العراق لعدم إلمامها باللغة والثقافة والعقلية العربية".