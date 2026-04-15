تركيا.. مقتل واصابة 24 شخصاً بإطلاق نار داخل مدرسة

وقال أونلوير للصحافيين: "نأسف لوقوع 4 وفيات. من بين الضحايا معلم و3 طلاب. كما لدينا 20 مصاباً".وأضاف أونلوير: "أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملاً أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائياً".وكان مراهق مسلح ببندقية صيد قد أوقع، الثلاثاء، 16 جريحاً بمدرسة ثانوية تقنية في ولاية شانلي أورفا (جنوب شرق)، بينهم 10 طلاب، و4 معلمين.