البنتاغون يعتزم إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط للضغط على إيران

وقال مسؤولون أميركيون، وفقاً للصحيفة، إن "البنتاغون سيرسل آلافًا من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، في محاولة من للضغط على للتوصل إلى اتفاقمن شأنه إنهاء الصراع، مع بحث إمكانية تنفيذ ضربات إضافية أو عمليات برية في حال فشل وقف إطلاق النار الهش".وأوضح مسؤولون حاليون وسابقون، أن "التعزيزات تشمل نحو 6000 جندي على متن حاملة الطائرات الأميركية "يو إتش دبليو بوش"، إلى جانب عدد من السفن الحربية المرافقة".وأضافوا أنه "من المتوقع أيضًا وصول نحو 4200 جندي إضافي من مجموعة "بوكسر" البرمائية الجاهزة وقوة مشاة البحرية التابعة لها، وهي وحدة المشاة البحرية الحادية عشرة، وذلك بحلول نهاية الشهر".