نواب ديمقراطيون يتحركون لعزل وزير الحرب الأميركي من منصبه
2026-04-15 | 13:51
من المرتقب أن يقدم الديمقراطيون في
مجلس النواب
الأميركي مسودة قرار لعزل وزير الحرب بيث هيغسيث، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس" الأربعاء.
وبحسب "أكسيوس"، لا يملك هذا الإجراء أي فرصة للمرور في
الكونغرس
، إلا أنه يعد مؤشرا على أن الديمقراطيين توحدوا حول اعتباره هدفهم الجديد الأبرز داخل
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وكان الديمقراطيون قد استهدفوا سابقا وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستين نويم ونائبة
النائب العام
السابقة
بام بوندي
، وكلاهما أبعدا من قبل
إدارة ترامب
خلال الأشهر الماضية.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون في بيان لـ"أكسيوس": "هذا مجرد ديمقراطي آخر يحاول صناعة العناوين، في حين أن وزارة الحرب حققت بشكل حاسم وساحق أهداف الرئيس في
إيران
".
وترتكز مسودة قرار العزل، المكونة من 7 صفحات و5 بنود، على العمليات الأميركية في إيران وقضية سلوك هيغسيث الشخصي المزعوم.
ستقدم النائبة الديمقراطية عن أريزونا ياسمين أنصاري، التي تعد أول أميركية من أصل إيراني تنتخب في الكونغرس، مسودة القرار التي تحظى بدعم العديد من النواب الديمقراطيين.
في البند الأول من المسودة، يتهم الديمقراطيون هيغسيث بشن "حرب غير مصرح بها ضد إيران وتعريض حياة الجيش الأميركي للخطر دون طلب موافقة مسبقة من الكونغرس".
كما ذكر القرار قضية “سيغنال غيت” التي وقعت العام الماضي، حين أضيف عن طريق الخطأ محرر في صحيفة مجلة "أتلانتيك" إلى محادثة على تطبيق ناقش فيها هيغسيث ومسؤولون أميركيون كبار ضربات في
اليمن
، ويقول البند إن وزير الحرب "أظهر إهمالا جسيما في التعامل مع المعلومات العسكرية الحساسة". أما البند الرابع فيتهم فيه الديمقراطيون هيغسيث "بعدم تقديم معلومات كاملة في الوقت المناسب حول العمليات العسكرية للكونغرس".
ويتهم البند الخامس بـ"التصرف بطريقة تتعارض مع ثقة الجمهور وتقوض الثقة في نزاهة وقدرة
وزارة الدفاع
".
مقالات ذات صلة
ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه
18:44 | 2026-01-27
الحزب الديمقراطي بالبرلمان الأميركي: ضرورة انعقاد المجلس فوراً والتصويت لإنهاء الحرب
14:22 | 2026-04-07
وزير الحرب الاميركي: نقترب من تحقيق الانتصار على ايران
08:32 | 2026-03-31
وزير الخزانة الأميركي: اتوقع انتهاء الحرب في إيران وانخفاض الأسعار
11:20 | 2026-04-14
الشتاء مستمر ولا بوادر ربيعية حتى الان.. محافظتان تسجلان 3 مئوية غدا
محليات
32.56%
02:12 | 2026-04-14
الشتاء مستمر ولا بوادر ربيعية حتى الان.. محافظتان تسجلان 3 مئوية غدا
02:12 | 2026-04-14
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
محليات
24.72%
02:56 | 2026-04-14
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
02:56 | 2026-04-14
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
محليات
23.82%
05:45 | 2026-04-15
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
05:45 | 2026-04-15
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
دوليات
18.9%
08:01 | 2026-04-15
بعد 10 سنوات على إعدامه.. محقق امريكي يكشف عن رواية التحقيق مع صدام حسين
08:01 | 2026-04-15
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-15
Live Talk
من المعلومة الى التأثير... صانع محتوى يعيد صياغة الوعي الصحي - Live Talk م٢ - الحلقة ٤ | 2026
11:00 | 2026-04-15
Live Talk
من المعلومة الى التأثير... صانع محتوى يعيد صياغة الوعي الصحي - Live Talk م٢ - الحلقة ٤ | 2026
11:00 | 2026-04-15
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-15
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-15
من الأخير
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
من الأخير
تمرد الإطار يهدد بإنهاء الجيل القديم - من الأخير م٣ - حلقة ١٠ | الموسم 3
14:00 | 2026-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-14
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
عشرين
إسلام آباد .. حوارات المتحاربين وشروط المفاوضين - عشرين م٥ - الحلقة ١١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-11
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
منتدى سومر
طلبات 11-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-11
اخترنا لك
الجيش الأمريكي يعلن منع سفينة ترفع علم إيران من مغادرة هرمز
16:42 | 2026-04-15
واشنطن: لم نطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان
16:16 | 2026-04-15
مجلس الشيوخ يعرقل مقترحا لتقييد سلطات ترامب
16:01 | 2026-04-15
الخزانة البريطانية: حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران كانت خطأ
15:40 | 2026-04-15
الكشف عن مقترح إيراني يخص مضيق هرمز
14:40 | 2026-04-15
بعد وقف إطلاق النار.. حديث عن سبب فشل محادثات باكستان
14:36 | 2026-04-15
