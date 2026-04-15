نواب ديمقراطيون يتحركون لعزل وزير الحرب الأميركي من منصبه

وبحسب "أكسيوس"، لا يملك هذا الإجراء أي فرصة للمرور في ، إلا أنه يعد مؤشرا على أن الديمقراطيين توحدوا حول اعتباره هدفهم الجديد الأبرز داخل .وكان الديمقراطيون قد استهدفوا سابقا وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستين نويم ونائبة السابقة ، وكلاهما أبعدا من قبل خلال الأشهر الماضية.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون في بيان لـ"أكسيوس": "هذا مجرد ديمقراطي آخر يحاول صناعة العناوين، في حين أن وزارة الحرب حققت بشكل حاسم وساحق أهداف الرئيس في ".وترتكز مسودة قرار العزل، المكونة من 7 صفحات و5 بنود، على العمليات الأميركية في إيران وقضية سلوك هيغسيث الشخصي المزعوم.ستقدم النائبة الديمقراطية عن أريزونا ياسمين أنصاري، التي تعد أول أميركية من أصل إيراني تنتخب في الكونغرس، مسودة القرار التي تحظى بدعم العديد من النواب الديمقراطيين.في البند الأول من المسودة، يتهم الديمقراطيون هيغسيث بشن "حرب غير مصرح بها ضد إيران وتعريض حياة الجيش الأميركي للخطر دون طلب موافقة مسبقة من الكونغرس".كما ذكر القرار قضية “سيغنال غيت” التي وقعت العام الماضي، حين أضيف عن طريق الخطأ محرر في صحيفة مجلة "أتلانتيك" إلى محادثة على تطبيق ناقش فيها هيغسيث ومسؤولون أميركيون كبار ضربات في ، ويقول البند إن وزير الحرب "أظهر إهمالا جسيما في التعامل مع المعلومات العسكرية الحساسة". أما البند الرابع فيتهم فيه الديمقراطيون هيغسيث "بعدم تقديم معلومات كاملة في الوقت المناسب حول العمليات العسكرية للكونغرس".ويتهم البند الخامس بـ"التصرف بطريقة تتعارض مع ثقة الجمهور وتقوض الثقة في نزاهة وقدرة ".