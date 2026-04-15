البيت الأبيض: المحادثات بشأن إيران مثمرة ومستمرة

وقال ، "المحادثات بشأن مثمرة ومستمرة، نشعر بارتياح إزاء فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأضاف "الحصار البحري يشمل جميع الموانئ الإيرانية"، مردفا "ندعم حرية الملاحة للسفن التي تعبر من وإلى الموانئ غير الإيرانية".

يذكر أن مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية جرت، السبت (11 نيسان 2026) في العاصمة إسلام آباد، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة لمدة أسبوعين.

وأعلن الرئيس الأمريكي في (12 نيسان 2026) عن فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، مشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".