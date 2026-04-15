بعد وقف إطلاق النار.. حديث عن سبب فشل محادثات باكستان

سعت إلى خروج مُدار من صراع متصاعد هدد أمن الطاقة، وأدى إلى توتر التحالفات، وأجّج المعارضة الداخلية، ولعبت باكستان دور الوسيط، مدفوعةً بمخاوف من زعزعة ، والهشاشة الاقتصادية، والالتزامات تجاه شركائها في .



وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى وقف إطلاق النار الحالي باعتباره إنجازًا دبلوماسيًا منفردًا لباكستان، بل يعكس وضعًا سعت فيه إلى خفض التصعيد بشكل مُدار من صراع متزايد التكلفة والتعقيد، والذي أصبح ذا نتائج عكسية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية. وقد كشف غياب أهداف واضحة، إلى جانب تغير قواعد اللعبة، عن عدم اتساق في السياسة الأمريكية.

وكان رد أشد بكثير مما كان متوقعًا. فقد استهدف ليس فقط ، بل أيضًا قواعد عسكرية وأصولًا اقتصادية في جميع أنحاء المنطقة مرتبطة بحلفاء الولايات المتحدة، مما رفع تكاليف الصراع بشكل كبير. ومن خلال استهداف البنية التحتية التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة في دول الخليج - بما في ذلك شركات مثل ومراكز البيانات - أضافت إيران بُعدًا اقتصاديًا غير متوقع للحرب. وفي حين منحت هذه الحادثة إسلام آباد حضورًا بارزًا، إلا أنها أبرزت اعتمادها على قوى خارجية، وهددت بتوتر العلاقات مع دول . واستفادت الهند، برفضها الوساطة، بشكل غير مباشر من خفض التصعيد، إذ حافظت على تدفقات الطاقة والتحويلات المالية. في نهاية المطاف، ويرتبط سلوك باكستان في السياسة الخارجية ارتباطًا وثيقًا بالموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحساباتها الإقليمية الأوسع، إذ لطالما خدمت باكستان المصالح الأمريكية في المنطقة، مما يجعل من الضروري وضع دور إسلام آباد ضمن أولويات المتغيرة.

وأدى التصعيد أيضًا إلى تعطيل الملاحة البحرية وزيادة المخاطر حول ، وهو ممر حيوي للطاقة على مستوى العالم، مما أثار مخاوف من صدمة في قطاع الطاقة وعدم استقرار اقتصادي أوسع، وكانت واشنطن تتوقع في البداية عملية سريعة على غرار العملية التي جرت في فنزويلا، لكن حجم رد إيران وطبيعته متعددة المجالات سرعان ما بددت هذا الافتراض.

وحققت مكاسب استراتيجية مع تحول الاهتمام والموارد العالمية نحو الشرق الأوسط، مما خفف الضغط على جبهات أخرى مثل أوكرانيا. في الوقت نفسه، وفر مكاسب في الإيرادات على المدى القصير، كما تم تخفيف بعض القيود المتعلقة بالطاقة مؤقتًا استجابةً لاضطرابات السوق العالمية الناجمة عن الحرب، مما أفاد بشكل أكبر.

أما بالنسبة للصين، فالوضع مواتٍ أيضًا، إذ أن تركيز الولايات المتحدة المتجدد على الشرق الأوسط يقلل من الاهتمام بمنطقة المحيطين والهادئ، مما يمنح بكين مساحة استراتيجية أكبر.

على الصعيد الداخلي، تزايد الضغط على . فقد ازداد انتقاد الجمهوريين والديمقراطيين للحرب، مُدركين نمطًا تاريخيًا متكررًا تنجر فيه الولايات المتحدة إلى صراعات الشرق الأوسط، لتجد نفسها لاحقًا في مأزق استراتيجي، كما حدث في ، ما يُحوّل تركيزها عن مناطقها ذات الأولوية، كمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وعكس تراجع شعبية ترامب وتنامي المعارضة الداخلية، بما في ذلك نقاشات بين بعض المشرعين حول إجراءات دستورية متطرفة كالتعديل الخامس والعشرين، مخاوف متزايدة بشأن قيادته وقراراته.

ودأبت الهند على رفض وساطة طرف ثالث، ودعمت الحوار بين أطراف النزاع. ولو اضطلعت الهند بدور وسيط، ولو محدود، في هذه القضية، لكان ذلك قد فتح الباب أمام جهات خارجية لتبرير الوساطة في القضايا التي تخص الهند.

وكما أشار إليه البرلماني الهندي شاشي ثارور في مقاله بصحيفة "إنديان إكسبريس"، لا ينبغي النظر إلى جهود الوساطة هذه على أنها لعبة محصلتها صفر، إذ إن للهند فوائد غير مباشرة. فحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط كانت ستؤثر بشدة على الاقتصاد الهندي، لا سيما من خلال انقطاع إمدادات الطاقة، مثل غاز البترول المسال، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام. ويعمل عدد كبير من الهنود في دول الخليج، ويرسلون تحويلات مالية كبيرة، كما أن المنطقة لا تزال سوقًا رئيسية للهند.