الإمارات تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلّمه مذكرة احتجاج

وأبلغت الوزارة القائم بأعمال السفير في المذكرة "إدانة واستنكار بأشد العبارات ورفضها المطلق لاستمرار الاعتداءات الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، وذلك رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث استهدفت هذه الاعتداءات عددا من المنشآت الحيوية في دول لدول ، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي وخرق واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق "، بحسب البيان.وشددت المذكرة، التي قام بتسليمها المراشدة مدير ، على أن "استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة التي تشنها جمهورية ، والاعتداءات من وكلائها، على الدول الخليجية ودول المنطقة تهدد استقرار المنطقة، وتقوض المساعي الدولية في هذا الصدد والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن هذه الاعتداءات تضع العلاقات القائمة مع جمهورية أمام تحديات بالغة الحساسية، بما ينعكس سلبا على التعاون القائم والعلاقات الأخوية بين العراق ودول مجلس التعاون لدول العربية".كما شددت على ضرورة "التزام حكومة جمهورية العراق بوقف ومنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها والموجهة نحو دول الخليج ودول المنطقة، بشكل عاجل ودون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات والاعتداءات ومنعها بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".