والتز يعلق على رفض حلفاء واشنطن مساعدتها ضد إيران

وقال والتز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "لم تطلب من حلفائها نشر قوات برية، بل طلبت فقط حقوق التحليق فوق أراضيها والوصول إلى قواعدها".وأضاف: "لا أعتقد أن مثل هذه الطلبات صعبة، ومن المؤكد أنها ستؤثر على العلاقات في المستقبل".كما أكد أن معظم الأمريكيين يعتبرون سلوك حلفاء الولايات المتحدة في سياق العملية ضد "مشينا".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا بأنه يدرس بجدية الانسحاب من (الناتو) بعد رفض الحلف مساعدة في العملية ضد إيران.