هيئة البث الإسرائيلية: الجيش لم يتلق حتى الآن أي تعليمات لوقف النار مع لبنان

وأفادت الهيئة، بأن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تتجه إلى مواصلة العمليات البرية في بهدف نزع سلاح من المناطق الواقعة جنوب ، مع بحث تقليص الغارات الجوية في المناطق التي ينتشر فيها .وأشارت التقديرات، وفق هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن ملف الانسحاب التدريجي لن يطرح بجدية إلا لاحقا، مع تقدم المسار السياسي بين ولبنان.وفي السياق نفسه، نقلت قناة "كان نيوز" عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن "محادثات متقدمة جارية بين إسرائيل وحزب الله (في إشارة إلى الجانب اللبناني) للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة".ووفقا للمصدر نفسه، فإن إسرائيل لا تمانع هدنة مؤقتة بطلب أمريكي، على أن تحتفظ بحق العودة إلى القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ، وبما يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار.وكان الإسرائيلي قال في بيان أمس إن المفاوضات مع تجري "لأن إسرائيل قوية جدا والدول تتجه إليها"، مضيفا أن هدفها هو "تفكيك حزب الله وإحلال سلام دائم قائم على القوة".وفي ، كتب الرئيس الأمريكي أن زعيمي لبنان وإسرائيل (في إشارة إلى نتنياهو والرئيس اللبناني عون) سيجريان محادثات الخميس في إطار جهود تهدئة الأوضاع بين البلدين، مشيرا إلى أن المحادثات تأتي بعد نحو 34 عاما من آخر اجتماع بين زعيمي إسرائيل ولبنان.