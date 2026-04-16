ناقلات نفط إيرانية خاضعة لعقوبات أمريكية تدخل مضيق ‌هرمز

‎وذكرت وكالة أنباء "⁠فارس" الإيرانية أمس الأربعاء إن ناقلة عملاقة إيرانية خاضعة لعقوبات أمريكية عبرت المضيق متجهة إلى ميناء الإمام الإيراني على الرغم من الحصار.‎وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات وشركة "كبلر" أن ناقلة النفط العملاقة "آر.إتش.إن" الفارغة دخلت أمس الأربعاء. ولم تتضح بعد وجهة الناقلة، التي يمكنها حمل مليوني برميل من النفط.ويأتي دخول الناقلة إلى الخليج بعد يوم من عبور ناقلة النفط الضخمة أليسيا، الخاضعة لعقوبات أمريكية، من . وتشير بيانات كبلر إلى أن الناقلة أليسيا متجهة إلى .