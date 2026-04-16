باكستان: نواصل تسهيل الحوار بين إيران وأميركا

كما شدد أندرابي على أن بلاده ستواصل تسهيل الحوار بين وأميركا، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد جولة المفاوضات القادمة بين أميركا وإيران.‎وفي إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية النزاع بين وطهران، توجه قائد الجيش الباكستاني، منير، إلى بعد انتهاء زيارته إلى ، وذلك بحسب مصادر إعلامية.‎وبدورها أفادت والتلفزيون الإيرانية الرسمية بأن مسؤولين إيرانيين سيعقدون، اليوم الخميس، مباحثات موسعة مع الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران، لبحث تطورات المفاوضات الإيرانية - الأميركية، إلى جانب مناقشة المقترحات التي قدمتها واشنطن في هذا الصدد.