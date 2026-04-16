التحالف الدولي ينسحب بشكل كامل من قاعدة قسرك

وفي السياق، أفاد " لحقوق الإنسان" بأن قوات سلّمت القاعدة إلى قيادة ، عقب اجتماع عقد في مدينة بين معاون في الحكومة الانتقالية سيبان حمو وقيادات من القوات الأمريكية.وبحسب المعلومات، تسلم القاعدة نائب 60 الجنرال جيا كوباني، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل مسؤولية القاعدة إلى القوات المحلية ضمن ترتيبات ميدانية جديدة في المنطقة.وبحسب المصادر فإن القوات الأمريكية غادرت القاعدة متجهة إلى ، في إطار عملية إعادة تموضع لقواتها في المنطقة.وتأتي هذه الخطوة في سياق التحركات الأخيرة للتحالف الدولي لإعادة انتشار قواته في مناطق شمال وشرق ، والتي تتضمن إعادة تموضع عسكري بالتوازي مع مساع لإعادة هيكلة القوى العسكرية المحلية.كما تندرج هذه التطورات ضمن الجهود الرامية إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية وتشكيلات عسكرية منظمة وإلحاقها بهيكلية في الحكومة الانتقالية، وذلك وفق الترتيبات الجديدة المنبثقة عن اتفاق 29 يناير المبرم بين الطرفين.