التحالف الدولي ينسحب بشكل كامل من قاعدة قسرك
دوليات
2026-04-16 | 05:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
143 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشفت مصادر لصحيفة "الوطن" السورية أن قوات
التحالف الدولي
انسحبت بشكل كامل من قاعدة "قسرك" بريف
الحسكة
، ودخلت الفرقة 60 في الجيش العربي السوري إلى القاعدة.
وفي السياق، أفاد "
المرصد السوري
لحقوق الإنسان" بأن قوات
التحالف الدولي
سلّمت القاعدة إلى قيادة
المنطقة الشرقية
، عقب اجتماع عقد في مدينة
الحسكة
بين معاون
وزير الدفاع
في الحكومة الانتقالية سيبان حمو وقيادات من القوات الأمريكية.
وبحسب المعلومات، تسلم القاعدة نائب
قائد الفرقة
60 الجنرال جيا كوباني، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل مسؤولية القاعدة إلى القوات المحلية ضمن ترتيبات ميدانية جديدة في المنطقة.
وبحسب المصادر فإن القوات الأمريكية غادرت القاعدة متجهة إلى
الأردن
، في إطار عملية إعادة تموضع لقواتها في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحركات الأخيرة للتحالف الدولي لإعادة انتشار قواته في مناطق شمال وشرق
سوريا
، والتي تتضمن إعادة تموضع عسكري بالتوازي مع مساع لإعادة هيكلة القوى العسكرية المحلية.
كما تندرج هذه التطورات ضمن الجهود الرامية إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية وتشكيلات عسكرية منظمة وإلحاقها بهيكلية
وزارة الدفاع
في الحكومة الانتقالية، وذلك وفق الترتيبات الجديدة المنبثقة عن اتفاق 29 يناير المبرم بين الطرفين.
