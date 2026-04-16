البيت الأبيض: متفائلون إزاء التوصل إلى اتفاق مع إيران

وأشارت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، في تصريحات حول المفاوضات بين وطهران، إلى أن تيار التفاؤل إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق متجدد، وأن الرئيس رسخ بشكل واضح الخطوط الحمراء أمام خلال المفاوضات، مؤكدة أن من مصلحتها الاستجابة للمطالب الأمريكية، وأن واشنطن تتابع عن كثب مسار هذه المحادثات.وأضافت ليفيت أن "هذا الوضع يمثل عائقا مؤقتا أمام الهدف الاستراتيجي طويل الأمد للولايات المتحدة، المتمثل في ضمان عدم السماح لأكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم من امتلاك سلاح نووي. وهذا مكسب للشعبالأمريكي وللعالم بأسره".من جهة أخرى، أفاد مسؤول إيراني كبير، في وقت سابق من اليوم نفسه، بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران أسهمت في تقليص حجم الخلافات في عدد من الملفات. ولفت إلى أن هذه الزيارة زادت من الآمال بشأن تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وفقا لرويترز.وأوضح المسؤول أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة حول المسألة النووية، مضيفا أن مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ومدة فرض القيود النووية لم يحلا بعد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الآمال في تمديد الهدنة وإجراء جولة مفاوضات جديدة تتصاعد.في المقابل، أعلنت باكستان، في وقت سابق اليوم، أنه لم يتفق بعد على موعد محدد للجولة الثانية من المحادثات الأمريكية–الإيرانية، مع التأكيد من متحدث باسم على أن القضية النووية تعد من بين الملفات التي تناقش في إطار هذه التحركات والوساطات.